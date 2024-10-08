Türkiyenin konuştuğu kazada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan trafik kazasında, ünlü doktor Bülent Cihantimur ve medyatik yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'un hız yaptığı lüks aracı ile yol kenarındaki Oğuz Murat Aci’ye çarparak öldürdüğü kaza, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Kaza anına ilişkin ulaşılan ses kayıtlarında Cihantimur'un, "Hayatım bitti hemen gel" sözleri kayda geçti.
"ADAM ÖLÜYOR, HEMEN GEL"
Ses kayıtlarında Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, şu sözleri sarf ettiği duyuluyor:
Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel.
Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel.
Hayatım bitti.
Öte yandan, Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.
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