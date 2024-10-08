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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşmalarına ulaşıldı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşmalarına ulaşıldı Lüks aracı ile hız yaparak yol kenarındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan ve sonrasında annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un kaza anına ilişkin 112 Acil Servis kayıtları ortaya çıktı.