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    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu

    Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek disiplin suçu sayılacak.
    • 15.11.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:55
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    Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olayları medyada geniş yer buluyor.

    Kamuoyunu sarsan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekiyor.

    MEB'den şiddet olaylarına çözüm

    Yaşanan olayların ardından öğretmenlere soruşturma açılırken, konuya ilişkin tedbirlerin artırılması bekleniyor.

    Anaokullarından liselere kadar uzanan şiddet olaylarına çözüm olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

    Yürürlüğe girdi

    Yönetmelikte, okullarda kaydedilen görüntülerin sosyal medyada sıkça gündeme gelmesine yönelik alınan önlemde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu #1

    İzinsiz görüntü çekmek disiplin suçu

    Bu kapsamda, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin suçu sayılacak.

    Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar yapılarak, öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

    Şiddet kareleri

    İşte okullarda yaşanan bazı şiddet olaylarından kareler...

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu #2

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu #3

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu #4

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu #5

    Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu #6


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