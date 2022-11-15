Okullarda izinsiz görüntü çekip paylaşanlara disiplin suçu

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek disiplin suçu sayılacak.

Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olayları medyada geniş yer buluyor.

Kamuoyunu sarsan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekiyor.

MEB'den şiddet olaylarına çözüm

Yaşanan olayların ardından öğretmenlere soruşturma açılırken, konuya ilişkin tedbirlerin artırılması bekleniyor.

Anaokullarından liselere kadar uzanan şiddet olaylarına çözüm olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

Yürürlüğe girdi

Yönetmelikte, okullarda kaydedilen görüntülerin sosyal medyada sıkça gündeme gelmesine yönelik alınan önlemde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İzinsiz görüntü çekmek disiplin suçu

Bu kapsamda, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin suçu sayılacak.

Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar yapılarak, öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Şiddet kareleri

İşte okullarda yaşanan bazı şiddet olaylarından kareler...