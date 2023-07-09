Okulların açılacağı tarih belli oldu:

Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma takvimini açıkladı.
Buna göre öğrenciler için yeni dönemde ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Ara tatil
Öte yandan ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
Yarıyıl tatiline ise 22 Ocak'ta girilecek ve 2 Şubat 2024'e kadar devam edecek.
MEB resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…
Okullar 14 Haziran 2024'te kapanıyor
Takvimdeki diğer önemli tarihler ise şöyle...
5 Şubat ise ikinci dönemin başlangıcı olacak. Ayrıca ikinci dönem ara tatili de 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Son olarak okullar 14 Haziran 2024'te kapanacak.