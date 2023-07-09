Okulların açılacağı tarih belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma takvimini açıkladı.

Buna göre öğrenciler için yeni dönemde ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Ara tatil

Öte yandan ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Yarıyıl tatiline ise 22 Ocak'ta girilecek ve 2 Şubat 2024'e kadar devam edecek.

MEB resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi



İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.

Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…

Okullar 14 Haziran 2024'te kapanıyor

Takvimdeki diğer önemli tarihler ise şöyle...

5 Şubat ise ikinci dönemin başlangıcı olacak. Ayrıca ikinci dönem ara tatili de 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Son olarak okullar 14 Haziran 2024'te kapanacak.