Öküz Yılı nedir, ne anlama gelir? Çin öküz burcu özellikleri nelerdir?

Sosyal medya platformu Instagram'ın hikayeler bölümünde yer alan Öküz Yılı birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Çin'de kutlanan Öküz yılı ne zaman ve özellikleri nelerdir?

12 Şubat itibariyle Instagram'ın hikayeler bölümünde Öküz Yılı ile karşılaşan kullanıcılar, Öküz Yılı nedir, ne zaman? gibi soruları araştırıyor.

Çin'in 12 Hayvanlı Takvim'ine göre, 2021 yılı Öküz Yılı olarak kabul ediliyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da bugün Öküz Yılı'nı görenler konuyu araştırmaya başladı. Peki Öküz Yılı nedir? Öküz Yılı ne zaman? İşte merak edilen detaylar..

ÖKÜZ YILI NEDİR, NE ZAMAN?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.

Öküz Yılı 12 Şubat 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Latin astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır.

Ancak,Çin Astrolojisi’nde burçlar Latin Astrolojisi’ndeki gibi aylık değil yıllıktır. Her Çin Burcu’na karşılık bir hayvan ismi vardır. Hangi burçta olduğunuzu bulmak için doğum yılınızı bilmek yeterlidir.

Çin takvimine göre Öküz Yılı'nda doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır. Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkar demek de doğru olur.

Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir. Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır.

Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir.

Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar