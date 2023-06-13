Ölüdeniz'de görev üstlenen atlı Jandarma ekibi, tatilcilere güven veriyor Asayişi ve güvenliği sağlayan atlı ekip, yabancı dil bilen binicilerden oluşuyor. Turistik noktada tatil yapan vatandaşlar, uygulamayı beğendiklerini söyledi.

AA

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin güney sahillerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra atlı jandarma ekiplerine de ev sahipliği yapıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan geçici görevle 3 binici ile 3 at bakıcısı jandarma personeli ilçeye geldi.

Sahil ve plajlarda görevlendirildiler

Bu sezon görevlerini "Irız", "Çelebi" ve "Gazi" isimli atlarla sürdürecek jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda görev yapacak.

Ekip, özellikle ormanlık alanların korunması ve hırsızlığın önlenmesinde de görev üstleniyor.

Yabancı dil biliyorlar

Atlı birlik, turistlerden de ilgi görüyor. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibiyle fotoğraf çektiriyor. Aydın'dan ailesiyle tatile gelen Hamdi Karasu, sahilde atlı jandarma ekiplerini görünce gurur duyduğunu söyledi.

Uygulamayı beğendiler

Sahilde jandarma ekiplerinin varlığının kendisine güven verdiğini ifade eden Karasu, şöyle dedi:

Çok güzel bir uygulama. Daha önce sahilde hiç atlı jandarma görmemiştim. Fotoğraflarını çektim.

Ankara'dan tatile gelen Hatice Kırbaş, atlıları ilk gördüğünde turistik bir faaliyet zannettiğini dile getirdi.

"Bize güven veriyor"

Atları sürenlerin jandarma olduğunu fark edince şaşırdığını belirten Kırbaş, "Çok güzel olmuş, bence harika." dedi ve ekledi:

Bize güven veriyor. Sıcak havada jandarma personeli ve atlarımızın çalışması da çok zor. Allah kolaylık versin. Herkesin emekleri için teşekkür ederim.

Fatma Özdemir de sahilde ilk kez atlı jandarma gördüğünü ve uygulamanın çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Özdemir, uygulamanın tatilcilere güven verdiğini dile getirdi.