Ömer Bolat: Yıl sonu kişi başı 15 bin dolar milli gelire ulaşacağız İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonu itibariyle kişi başı milli gelirin 15 bin dolar seviyelerine ulaşacağını ifade etti.

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DHA

Türkiye, milli gelirde önemli eşiği daha atlatmak üzere...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "24. Akademik Yıl Açılış Töreni"ne katıldı.

Konuşmasında kendisinin de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hoca olarak yıllarca görev yaptığını anımsatan Bolat, üniversitenin iş dünyasıyla işbirliği ve uluslararasılaşma anlamında büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

"SON 22 YILDA ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI"

Geleceğin Türkiye'sinde bilgi, beceri ve uygulama yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu dile getiren Bolat, bu doğrultuda üniversiteleri, geleceğin şekillendiği, bilginin ve kültürün yeni nesillere aktarıldığı, fikir ve düşünce yapılarının inşa edildiği stratejik kurumlar olarak gördüklerini anlattı.

Bakan Bolat, Türkiye'de eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda eğitimi destekleyen yaklaşımı çerçevesinde eğitimde son 22 yılda olumlu ilerlemeler sağlandığını aktardı.

Üniversite sayılarının artırılması, yerli yabancı akademisyenlerin Türkiye'ye gelişinin teşvik edilmesi, akademisyenlerin özlük ve çalışma haklarının geliştirilmesi, yurt dışında ulusal, yurt içinde yabancı kampüs açılmasının desteklenmesi, yabancı öğrenci sayısı ile burs miktarının artırılması konularının yapılan çalışmalar içinde olduğunu anlatan Bolat, bu konuların iyileştirilmesinin Türkiye'de eğitim alanında çok büyük sıçrama sağladığını vurguladı.

"2002’DE 76 OLAN ÜNİVERSİTE SAYISI 2022’DE 208’E YÜKSELDİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde büyük bir sıçrama yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gerek üniversite sayılarımızın artması gerekse yerli akademisyenlerimizin, yabancı akademisyenlerimizin sayılarının arttırılması ve teşvik edilmesi, özlük ve çalışma haklarının geliştirilmesi, yurt içinde yabancı kampüs açılımlarının desteklenmesi ve üniversitelerin fiziki olarak ve donanım olarak ve muhteva olarak da her alanda desteklenmesi, öğrencilerimizin sayılarının artırılması ve öğrencilerimize verilen imkanlarının burs miktarlarının çok büyük ölçüde artırılması, barınma imkanlarının artırılması, Türkiye’mizde eğitim alanında çok büyük bir sıçrama sağlamıştır. Ben 1980’de üniversite imtihanına girdiğimde 450 bin öğrenci imtihana giriyordu. 20 bini 2 yıllık, 20 bini de 4 yıllık olmak üzere 40 bin kişinin başarılı olması, üniversiteye kaydolması imkanı vardı. Yani yaklaşık 10’da, 11’de bir öğrenci üniversiteli olabiliyordu. Hamdolsun bugün gelinen noktada üniversite sayıları, 2002’deki 76’dan, 2022’de 208’e yükseldi. 129’u devlet, 75’i vakıf üniversitesi, 4’ü de vakıf meslek yüksekokulları oldu.

"ÜLKEMİZDE 340 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VAR"

Bakan Bolat, Türkiye’nin 80 ülkeden uluslararası öğrenci portföyüne sahip olduğunun altını çizerek "2002 yılında, Türkiye üniversitelerinde 5 bin uluslararası yabancı öğrenci vardı. Hep gıpta ederdik; bizim öğrencilerimiz Amerika’ya gidiyor, Avrupa’ya, İngiltere’ye, Almanya’ya diye; ama ülkemizde de bugün itibariyle 340 bin uluslararası öğrenci var. 80 küsur ülkeden geliyorlar ve onların da eğitimde başarıları ülkemiz için aslında çok büyük bir yumuşak güç olarak hanemize yazılmakta. Çünkü döndükleri zaman siyasette, bürokraside, medyada, akademik hayatta, kültürde, sanatta, sporda, ticarette, ekonomide, Türkiye’den aldıkları bu eğitimin hatırası ve faydasını her zaman görebiliyorlar ve ülkemize de büyük bir değer katıyorlar." diye konuştu.

"YIL SONUNDA KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLARLIK MİLLİ GELİRE ULAŞABİLECEĞİZ"

Bolat, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Türkiye savunma ve havacılıkta dünyada 11. sırada. İhracatımız geçen yılın 5.3 milyar dolardı, bu yıl inşallah 6.5 milyar dolara ulaşacağız ve yıllık üretimimizde 12 milyar doları aşmakta. Niçin bunu söylüyorum, çünkü bakan olarak yurt dışına gittiğimde muhataplarımın ilk sözü şu oluyor. Avrasya coğrafyasında, Afrika, Orta Doğu, Asya, Balkanlar, Orta Avrupa coğrafyasında, 'Türk Savunma Sanayii ürünleri çok kaliteli, biz de sizinle iş birliği yapmak istiyoruz, sizden satın almak istiyoruz, bizimle ortak fabrika kurar mısınız' gibi övgüler şunu getiriyor. Türk sanayi ürünleri kalitelidir, güvenilir ve itibarlı ürünlerdir, anlamında büyük bir katkı yapmakta. İşte savunma sanayi ürünlerimiz SİHA’lar, İHA’lar, helikopterler, eğitim uçağı 5. nesil savaş uçağı, bunlar hep sizler gibi pırıl pırıl gençlerimizin, hocalarımızın azmi ve gayretiyle ortaya çıktı. Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 20 yılda 21 yılda tam 5 katı oldu değerli arkadaşlar. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldi. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 14 hatta 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)