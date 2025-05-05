Ömer Çelik: Günler içerisinde PKK'nın silah bırakmasını bekliyoruz

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AK Parti MYK toplantısı geçtiğimiz dakikalarda sona erdi...

Toplantı sonrası Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çelik, "Terörsüz Türkiye'de 'Al-Ver' yok" dedi.

"İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz." ifadesinde bulunan Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GÜNLER İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ VE SİLAH BIRAKMASINI İSTİYORUZ"

İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz.



Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da., Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklemdir. Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır.

"PKK'NIN TÜM ŞUBELERİ, İLLEGAL UNSURLARIYLA SİLAH BIRAKMASI, KENDİNİ FESHETMESİ DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır.



Çeşitli provokasyonlara karşı, sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Herhangi müzakere al-ver süreci olmaksızın devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim.

Türkiye'nin terörden kurtulmasını istemeyen odakların kullandıkları çeşitli enstrümanlar ya da aparatlar olabiliyor. Bunlara karşı hassasiyetimizi azami seviyede tutuyoruz Bu çerçevede şimdiye kadar siyasi partiler arasında pekçok istişare yapıldı.



Bütün bunlar siyasi partiler arasında sürecin yönetilmesiyle ilgili kuşkusuz farklı yaklaşımlar sözkonusu olabilir. Ama herkesin hassasiyetini ve odağını terörsüz Türkiye hedefine yönlendirilmesi konusunda mutabakat oluştu. Yan yollara sapmadan ana yoldan ilerleyerek milletimizin değerlerinden vazgeçmeksizin bu yolda yürümek esas olmalıdır. Bundan sonrasında da bu hassasiyetle parti ve Cumhur İttifakı olarak sürece desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Süreci takip ediyoruz.

"KİM NE DERSE DESİN ADADA 2 EGEMENLİĞE SAHİP HALK VAR"

Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'de ifade ettiler. Kıbrıs Türk davası bizim en öncelikli davalarımızdan birisi, Bununla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Aynı anda orada TEKNOFEST icra ediliyordu. Orada kalabalığın toplanmış olması son derece kıymetli, farklı ülkelerden 50 bin genç burada katılım gösteriyor. 150 bin katılım olmuştu ve devam ediyordu. TEKNOFEST'teki coşku, genç arkadaşlarımızın ilgisi, oradaki yarışmalar bambaşka tablo ortaya çıkarıldı. Halen Rum tarafından verilen mesajlar adada 2 halk ve 2 devlet olduğunun kabulünün inkar edildiği yaklaşımlar. Kim ne derse desin adada 2 egemenliğe sahip halk var. Bu çerçevede bir diyalog zemini olacaksa olunacak. KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yer olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz.

"DOSTUMUZ TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK"

Dün bizim için üzüntü verici bir gündü. Arkadaşımız, dostumuz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladık. Kendisiyle son zamanlarda gece yarılarına, sabah saatlerine kadar uzun oturumlarımız oluyordu. Uzun yıllardır tanışırız, konuşuruz. Bir araya geldiğimizde sinemadan, felsefeden uzun sohbetlerimiz olurdu. Son zamanlarda terörsüz Türkiye sözkonusuydu.



Biraz sağlığına dikkat etmemiz gerektiğini ifade ederken o 'Şu sonuca ulaşalım sonra ilgilenelim' diyordu. Bunun için tüm mesaisini, kapasitesini kullanıyordu. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğine vurgu yapıyordu. Geçmiş dönemde de gerek çözüm süreci gerek milli birlik, kardeşlik sürecinde kendisiyle mesaimiz olmuştu. Son zamanlarda en büyük gündemimiz buydu. Farklı mahallelerin birbirinin sesine kulak kapadığı siyasi tarihten geliyoruz. Bunu aşmaya çalışıyordu. Kuşkusuz görüşlerimiz farklı olabilir, o gün cenazesinde ortaya çıkan tablo farklı görüşten insanların onun farklı kimlikler, düşünceler arasında köprüler kurmaya dönük kaygısını, mücadelesini takdir eden çoğunluk oluştu.

"ADLARIMIZ NE KADAR FARKLI OLSA DA SOYADIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

En önemlisi terörsüz Türkiye konusundaki mutabakat. Sırrı Süreyya kardeşimizin, rahmetlinin kızı Ceren, AKM'deki anmada çok nitelikli çok etkileyici bir konuşma yaptı. Hastane koridorlarındaki sessiz, sınıfsız kalabalıkların mesaj verdiğiydi. Birçok kesimden, mahalleden insanlar geldi. Hatta Sırrı'yla zıt düşünen insanları da gördük. 'Biz buradayız, hazırız, kan vermemiz gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız' dediler. Adlarımız ne kadar farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla birliğe, dirliğe, kardeşliğe yapılan vurguydu. İnşallah terörsüz Türkiye'ye ulaşarak Sırrı Süreyya'nın hatırasına güçlü bir gönderme yapmış olacağız. Bir kere daha değerli ailesine, yüce Meclisimize, DEM Parti ailesine başsağlığı diliyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK SALDIRIYA DEĞİNDİ