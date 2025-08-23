Ömer Çelik: Emine Erdoğan'ın çağrısı, tüm insanlığı uyandırmak içindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaşta gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunmuştu.
Emine Erdoğan mektubuna, Melania Trump’a içten sevgi ve saygıyla selam göndererek başladı. Washington’da Beyaz Saray’daki buluşmalarının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Trump’ın içten sohbeti ve zarif ev sahipliğinin hâlâ zihninde tazeliğini koruduğunu vurguladı.
"VİCDANİ HASSASİYET" VURGUSU
Baş başa yedikleri yemek ve bahçede yaptıkları yürüyüş sırasında Melania Trump’ın paylaşımlarının güncel meselelere dair hassasiyet taşıyan bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini belirten Emine Erdoğan, bu hassasiyetin, Trump’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da görüldüğünü ifade etti.
ÖMER ÇELİK: "BU ÇAĞRI, ORTAK VİCDANADIR"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ABD Başkanı Trump’ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır.
Sayın Hanımefendi’nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin “insanlık” değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır.
Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına varolan herşeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına varolan herşeye düşman olduklarını ilan ediyorlar.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor.