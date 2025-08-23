Ömer Çelik: Emine Erdoğan'ın çağrısı, tüm insanlığı uyandırmak içindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaşta gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunmuştu.

Emine Erdoğan mektubuna, Melania Trump’a içten sevgi ve saygıyla selam göndererek başladı. Washington’da Beyaz Saray’daki buluşmalarının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Trump’ın içten sohbeti ve zarif ev sahipliğinin hâlâ zihninde tazeliğini koruduğunu vurguladı.

"VİCDANİ HASSASİYET" VURGUSU

Baş başa yedikleri yemek ve bahçede yaptıkları yürüyüş sırasında Melania Trump’ın paylaşımlarının güncel meselelere dair hassasiyet taşıyan bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini belirten Emine Erdoğan, bu hassasiyetin, Trump’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da görüldüğünü ifade etti.

ÖMER ÇELİK: "BU ÇAĞRI, ORTAK VİCDANADIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi: