Ömer Çelik: İsrail'in Gazze halkına dönük eylemleri insanı değerlere aykırıdır Twitter hesabı üzerinden İsrail'in Gazze'ye dönük eylemleri hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır" dedi.

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Hamas güçleri 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı Operasyonu başlattığını duyurdu ve Tel Aviv'e peş peşe roket attı.

Hamas güçlerinin kritik noktaları ele geçirmesinin ardından savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

Gazze'yi günlerdir bombalayan ve masum sivillerin ölmesine neden olan İsrail, hastanelerin dahi tahliye edilmesini istiyor.

İsrail'in zulmü karşısında bazı Batılı devletler sessiz kalırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Ömer Çelik'ten Batılı ülkelere...

Batılı devletlere yönelik sözlerinde, "Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır" diyen Çelik, İsrail'in yaptıklarının insani değerlere aykırı olduğunu söyledi.

"Dünyanın her tarafında insanların tepki göstermesi haktır"

Ömer Çelik devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.

"Gazze halkının bombalanmasına ses çıkarmayanlar insanlık vidanına mahkum olmuştur"

Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin’e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

Batılı devletlere: Kendi suçlarını örtme çabasıdır