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    Ömer Çelik: Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan'ı kutladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.11.2020 - 12:29
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 13:41
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    Ömer Çelik: Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun

    Ermeni işgali altında olan Şuşa kentini kurtaran Azerbaycan ordusu, yeni bir zafere imza attı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi duyururken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter üzerinden kutlama mesajı yayınladı.

    "AZERBAYCAN'IN ZAFERİ KUTLU OLSUN"

    Ömer Çelik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

    "Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Mübarek olsun. Bereketli olsun. Hayırlı ve kutlu olsun."

    Ömer Çelik: Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun #1

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