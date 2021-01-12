Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesinin arkasında durmasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklamaları ile ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Kılıçdaroğu'nun tüm uyarılara rağmen açıklamasının arkasında durduğunu vurgulayan Çelik, söz konusu söylemlerin Cumhuriyet'in değerlerine ve makamlarına saldırı olduğunu belirtti.

"SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDE"

Kılıçdaroğlu'nun konumunun ve sözünün yok hükmünde olduğunu söyleyen Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Cumurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

"MUHTIRA SİYASETİ"

Cumhurbaşkanlığı için 'sözde' ve 'özde' tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun 'MUHTIRA SİYASETİ' aldı. Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek 'MUHTIRA SİYASETİ' yapıyorlar.

"SİVİL DARBE ZİHNİYETİ"

Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir."