Ömer Çelik: Masum insanları hedef alan şiddete karşıyız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin-İsrail savaşında sivil can kayıplarına dikkat çekerken sivilleri hedef alan İsrail bombardımanlarının durması gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

AK Parti'de MYK toplandı.

Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karışına geçerek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in gündeminde, ağırlıklı olarak Filistin-İsrail savaşı vardı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sivil can kayıplarına dikkat çekti.

"Sivil kayıpları kabul etmiyoruz"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Görüntü hepimiz açısından üzüntü verici. Şiddete karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi daha çok ateşe açacak gelişmeler yaşanabilir. Masum insanları hedef alan şiddete karşıyız.

Her türlü ve her iki taraftan sivil kayıpları kabul etmiyoruz. Lübnan ve Suriye'nin hemen yakınında olan gelişmeler de bölgeyi kısır bir döngünün içine sürükleyebilir. Barış için diplomasi ortaya koymak ise şu an için zor.

Bu noktada sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Gazze'nin topyekün cezalandırılması ve tam abluka hukuka aykırıdır.

"Verilecek mesajlar barışı sağlamak için olmalı"

Sivillere şiddet kabul edilemez. Daha olay olur olmaz İsrail Başbakanı tarafından bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak bir politik hedef konulması da doğru değildir.

Tabii çeşitli devletler İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtiyorlar. Ama bu bütün bir Gazze halkını cezalandırmaya dönük, çocukları, masum insanları hedef alan bir cezalandırmaya dönüştürülemez.

Öte yandan uçak gemilerinin gönderilmesi konusunda da her devlet böyle yapsa o zaman diplomasi ne olacak. Uçak gemisi göndermek şiddet yayılsın diyenlerin yaklaşımıdır. Oraya uçak gemisi göndermenin verdiği mesaj buradaki şiddet ile karşı şiddet döngüsünü sona erdirme mesajı vermiyor.

Verilecek mesajlar barışı sağlamak için olmalı. Her uçak gemisi şiddet sürsün diyenleri destekleyecek bir vesile olur. Biz iki taraftan da masumların hedef alınmasını reddediyoruz."