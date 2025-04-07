Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası konuşuyor

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi..

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

"BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ"

Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli’nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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