Ömer Çelik: Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutluyorum

27 Kasım 2024 sabahı İdlib’deki mücahitler harekete geçti.

30 Kasım’da Halep, 5 Aralık’ta Hama, 7 Aralık’ta Humus mücahitlerin eline geçti.

Bir yıl önce bugün, 8 Aralık’ta, mücahitler Şam’a girdi ve 61 yıllık Baas diktatörlüğüne son verildi.

Suriye’de 14 yıl süren iç savaş ve 61 yıllık Baas diktatörlüğüne son veren 8 Aralık devriminin üzerinden 1 yıl geçmesine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir mesaj paylaştı.

"SURİYE HALKININ HÜRRİYET GÜNÜ"

"Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz.

"SURİYE HÜKÜMETİ, BİRLİĞİNİ SAĞLAMA YÖNÜNDE İLERLİYOR"

Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ DETSEKLEMEYE DEAM EDECEĞİZ"

Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz.