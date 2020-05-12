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- Ömer Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur
Ömer Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır."
- Haber Merkezi
- 12.05.2020 - 17:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bugün Dünya Hemşireler Günü. Bütün sağlık çalışanlarımıza ve hemşirelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük fedakarlık gösteriyorlar.
Koronavirüs salgınında 76 ülkenin yardım talebine karşılık verildi.
Bugünlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırmaktan kaçınmayanlara karşı tabii ki susamazdık. Demokrasiyi ve milli namusu hatırlattık.
Tartışmayı biz başlatmadık, biz cevap verdik. Konuyu Türkiye'nin gündemi yapmak istiyorlar. İşi TSK'ya iftira atmaya kadar getirdiler.