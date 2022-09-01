AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Ahmet Şık'ın açıklamaları için faşizanca bir yaklaşım ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

TFF binasına yapılan silahlı saldırısına ilişkin geçmiş olsun dileklerimizi ileten Ömer Çelik, "Toplantıya gelirken TFF'ye saldırı haberi vardı. Sayın Büyükekşi'yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Bunun tabi emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır." dedi.

"AK Parti'ye söylediklerine terör örgütlerine söylemedi"

Ahmet Şık'ın tehditkar söylemlerine tepki gösteren Çelik, "Türkiye'nin en büyük siyasi partisine, örgüt muamelesi yapacağız demek dünyanın en faşizan yaklaşımıdır. Partimiz hukuki süreci başlattı. Çık, "AK Parti ile sandıkta mücadele edeceğim desene. Siyasi olarak bu rekabeti ortaya koyacağım desene. Rekabeti ortaya koyamayanlar örgüt diliyle konuşuyor. AK Parti'ye söylediklerinin üçte birini terör örgütlerine söylememiştir." diye konuştu.

Sözcü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ömer Çelik'ten Ahmet Şık'ın sözlerine sert tepki VİDEO





"Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması düşmanca yaklaşımdır"

Çelik, Yunanistan’ın Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Uçaklarımıza Girit Adası'na konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO liteteratüründe düşmanca yaklaşımdır."

Yunanistan'ın taciz eylemlerine susanlara tepki

Çelik, Yunanistan'ın taciz eylemlerine susanlara da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin, Yunanistan'ın sistematik olarak devam eden taciz eylemlerine suskunluğu çifte standartın ötesinde bir anlam ifade eder."

NATO'dan yeni paylaşım

Çelik, NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silmesiyle ilgili şunları söyledi:

"NATO, silahlı kuvvetler günü olarak yeniden yayınlamışlar. Rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı sonucuna varabiliriz."

"Macron'u kınıyoruz"

Macron'un dış politikasını Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütüyor. Macron göreve geldiğinden beri Erdoğan ile özel görüşmesinde farklı konuşuyor. Kamusal alana çıktığında ise farklı davranıyor. Macron'un bu tür davranışlarını kınıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar göreve dönecek açıklaması

Kılıçdaroğlu gece saat 22.00'de topluma sesleniyor ve Türkiye'ye özgürlük getireceğini söylüyor. Hukuka vurgu yapıyor sık sık. Fakat enteresan olan bir şey var. Ben gelirsem serbest bırakacağım demek siyasetin bu alana müdahale etmesi demektir. Nasıl bir bilgiye sahipsiniz de bu tasarruf da bulunuyorsunuz. FETÖ ile mücadele konusunda bu sözlerin oluşturduğu cari açık çok fazladır. Kılıçdaroğlu hukuk dışına çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyareti

Ben bu ziyareti olumlu karşılıyorum. Buna tüm siyasi partilen sahip çıkması olumlu bir şeydir. Kendi milletvekilinin çelişen ifadeleri var ama bunlar önemli kazanımlardır. Türkiye'nin tüm siyasi partileri bunlara sahip çıkmalıdır. İHA ve SİHA'lar milli savunmamız açısından son derece önemli kazanımlardır. Selçuk Bey, 'Engellemeye yönelik taşların döşendiğini görüyoruz' açıklamasında bulundu. Buna biz karşı çıktığımız gibi bütün siyasi partilerin karşı çıkması gerekir. Bu milli kazanımları hedef almak akıl dışı bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...