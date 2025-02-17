Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki

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AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

X üzerinden açıklama yapan Çelik, CHP'ye oldukça sert ifadelerle tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında, "CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir." dedi ve şöyle devam etti:

"BİR SÜRÜ GAYRİMEŞRU YÖNTEME BAŞVURUYORLAR"

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜNDEMLERİNDE YERLERİ YOK"

Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

"CHP İÇİNDEKİ HİZİP YARIŞLARI"