Ömer Çelik: Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor

48 adet Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracı için imzalar IDEF-2025'te atıldı.

Bu imzayla birlikte, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi ihracat sözleşmesi resmiyet kazandı.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONU ÜLKEYİ İLERLETMETE DEVAM EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor.



Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir .



Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor.



Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz.



Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.