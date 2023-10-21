Ömer Çelik'ten Fazıl Say açıklaması: Kınıyoruz Fazıl Say’ın, Zürih, Bern, Cenevre ve Luzern’deki konserlerinin iptal edilmesine AK Parti'den tepki geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Ömeer Çelik, "Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar" dedi.

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İsrail - Filistin arasındaki çatışmalar sürüyor...

Bu çatışmalarda savaş durumuna geçen ve Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e ise dünyadan tepki yağıyor.

İsrail'in acımasız saldırılarına karşı tepki gösteren isimlerden birisi de Fazıl Say oldu.

Fazıl Say'ın paylaşımları konser takviminin olduğu İsviçre'de ve organizatör firma olan Migros'ta rahatsızlığa neden oldu.

Fazıl Say, konserlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Say'ın paylaşımı üzerine AK Parti'den açıklama geldi.

"Kınıyoruz" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik açıklamasında şunları söyledi;

Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.



Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.

"Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı için onurdur"

Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.



Sn Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

"Tüm değerleri öldürmek istiyorlar"