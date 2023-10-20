İsrail'i eleştiren Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını eleştiren müzisyen Fazıl Say, İsviçre'deki konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze'de başlattığı misillemelerde 4 binden fazla sivil hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla Filistinli de göçe zorlandı.

Batılı ülkelerin adeta korumasında 13 gündür devam eden "soykırım", vicdanı olan herkesi yaralıyor, sesini yükseltiyor.

Piyanist Fazıl Say da bu katliama sessiz kalmayarak, Hamas'ın İsrailli sivilleri kaçırmasının yanında Gazze'ye sivil hedefler gözetilmeden yapılan saldırıları kınayan paylaşımlarda bulundu.

Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi

Fazıl Say'ın paylaşımları, konser takviminin olduğu İsviçre'de ve organizatör firma olan Migros'ta rahatsızlığa neden oldu.

Fazıl Say, konserlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

Malesef



Barıştan yana olmak



Zor zanaat..



Filistin-İsrail konusunda bir tuhaf gelişmede bu açıdan…



Avrupa’nın ortasında iptal edilen konserlerim..

İsviçre'de iptal edilen konserlerim üzerine zorunlu açıklama

İsviçre'de Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.



23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.

Tüm açıklamalarım barış içindi

Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım.



Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.

Erdoğan'ın yaklaşımını, her iki tarafa karşı da "sağduyulu ve barışçıl" buldum

İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşı da "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim.

Avrupa'da ifade özgürlüğü var diye bilirdim