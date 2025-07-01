Ömer Çelik'ten Leman Dergisi'ne: Ortaya çıkacak tepkiler hesap edilmemiş olamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür hakkında konuştu.
"Kınıyoruz" diyen Ömer Çelik, devam eden açıklamasında ise saygısızlığa gereken tepkinin verildiğini söyledi.
Çelik şöyle devam etti;
"BURADA ÇOK BOYUTLU BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORUZ"
Siyasi gündemde takip ettiğimiz çok önemli konular var. Dün Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Musa'ya yönelik gerçekleştirilen saygısızlığa en büyük tepkiyi verdik. Burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Son zamanlarda Avrupa'da İslamofobik akımlarla mücadele ediyoruz.
Bu karikatür ile ilgili verilen tepkilere baktığımızda bunun sanat özgürlüğü ile bir alakası yok, öyle yorumlanması doğru değil. Bu bir nefret suçudur.
İslam düşmanlığı, değerlerimize hakaret edenlere karşı en net şekilde sürdüreceğimiz bir siyasi ve zihniyet mücadelesidir. Hukuki mücadelemizi de vereceğiz.
AK PARTİ KAMPA GİRİYOR
Geçtiğimiz dönemdeki çalışmalarla ilgili, büyük bir veri ortaya çıktı. Bugünden sonraki siyasetimize derinlik kazandırması açısından bu konular kapsamlı ele alınacak. Genel Merkezi'mizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilecek.
Bu istişare toplantıları ocak ayından itibaren başlamıştı. Bunun son aşamasını ayın 11 -12 -13'ünde gerçekleştireceğimiz kamp ile tamamlamış olacağız.
"AVRUPA DAHA VİZYONER DAVRANMALI"
AB'nin anlamadığı konulardan bir tanesi Türkiye'de bir sosyal barış olmayacağı gibi güvenlik de olmayacağı. Avrupa'nın daha vizyoner davranması lazımdı.
Bugün birlik kendi bütünlüğünü koruyamaz hale geldi. Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Türkiye'siz Avrupa güvenliği tanımlanamaz. Eurofighter ve diğer konularda somut adımlar atılmalı.