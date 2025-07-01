Ömer Çelik'ten Leman Dergisi'ne: Ortaya çıkacak tepkiler hesap edilmemiş olamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür hakkında konuştu.

"Kınıyoruz" diyen Ömer Çelik, devam eden açıklamasında ise saygısızlığa gereken tepkinin verildiğini söyledi.

Çelik şöyle devam etti;

"BURADA ÇOK BOYUTLU BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORUZ"

Siyasi gündemde takip ettiğimiz çok önemli konular var. Dün Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Musa'ya yönelik gerçekleştirilen saygısızlığa en büyük tepkiyi verdik. Burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Son zamanlarda Avrupa'da İslamofobik akımlarla mücadele ediyoruz.



Bu karikatür ile ilgili verilen tepkilere baktığımızda bunun sanat özgürlüğü ile bir alakası yok, öyle yorumlanması doğru değil. Bu bir nefret suçudur.



İslam düşmanlığı, değerlerimize hakaret edenlere karşı en net şekilde sürdüreceğimiz bir siyasi ve zihniyet mücadelesidir. Hukuki mücadelemizi de vereceğiz.