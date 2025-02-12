Ömer Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na tepki: Sözleri son derece yakışıksız ve çirkin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"AKIL DIŞI BİR YAKLAŞIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır.



İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye’de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Milletimize ait her türlü değeri “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir.