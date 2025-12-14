Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in 'AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığı'na bağladılar' sözü siyasi bir bühtandır." dedi.

Çirkin yakıştırmaları ve nefret söylemlerini reddettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti;

"SİYASİ İFTİRALAR"

"Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur.

"VATANDAŞLARIMIZIN DEĞERİ POLEMİK KONUSU YAPILMAMALI"

Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyaseti'yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır.

Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.

"MİLLİ STRATEJİLER DEVLET HAYATIMIZDA KURUMSALLAŞIYOR"

Yine dün CHP tarafından iktidarımıza 'gayrimmilli' denmesi, tümüyle 'gayrimeşru'dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri 'milli stratejiler'in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz.

Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi', dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."