Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Mantıktan yoksun saldırılar

Haber Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, X hesabı üzerinden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Paylaşımında Özel'e bazı tavsiyelerde de bulunan Ömer Çelik, CHP'nin bitmek bilmeyen iç krizlerinden de bahsetti.

Ömer Çelik'in sözleri şöyle:

"ÖZEL KENDİ PARTİSİNİ YÖNETME KABİLİYETİNİ KAYBETTİ"

1)

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır. Sn Özgür Özel, CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen “siyasi cari açığı”nı Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz.



Sn Özgür Özel’in şunu bilmesinde fayda var: Sn Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel’in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir.

"ÖZGÜR ÖZEL'E BİR TAVSİYE"

2)

Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş.



Sn Özgür Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz: Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, “minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker” dizesini içeren şiiri Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır.



Sn Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir.

"ÖZEL, ENERJİSİNİ CHP'NİN BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN İÇ KRİZLERİNİ ÇÖZMEYE HARCAMALI"