Ömer Çelik'ten 'Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes' değerlendirmesi

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Pakistan ile Hindistan arasında başlayan çatışmalarda geçtiğimiz saatlerde sevindirici haber geldi.

İki ülke ateşkes kararı aldı...

GERİLİM GÜNLERDİR DEVAM EDİYORDU

Günlerdir devam eden gerilimde karşılıklı hava harekatları ve füze saldırılarıyla tansiyon arttıkça arttı.

Topyekün bir savaş tedirginliği yaşanırken son dakika gelişmesi ile tüm dünyayı rahatlaran bir ateşkes kararı duyuruldu.

KARARI TRUMP DUYURDU

Ateşkes kararını dünyaya ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump açıklamasında, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Ateşkes kararı sonrası birçok isimden açıklamalar peş peşe geldi. Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"TÜRKİYE, BARIŞ İSTEYENLER İÇİN EN GÜVENİLİR ORTAKTIR"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, şu sözleri sarf etti: