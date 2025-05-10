Ömer Çelik'ten 'Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes' değerlendirmesi

Pakistan ile Hindistan arasında başlayan çatışmalarda geçtiğimiz saatlerde sevindirici haber geldi.
İki ülke ateşkes kararı aldı...
GERİLİM GÜNLERDİR DEVAM EDİYORDU
Günlerdir devam eden gerilimde karşılıklı hava harekatları ve füze saldırılarıyla tansiyon arttıkça arttı.
Topyekün bir savaş tedirginliği yaşanırken son dakika gelişmesi ile tüm dünyayı rahatlaran bir ateşkes kararı duyuruldu.
KARARI TRUMP DUYURDU
Ateşkes kararını dünyaya ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.
Trump açıklamasında, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.
Ateşkes kararı sonrası birçok isimden açıklamalar peş peşe geldi. Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
"TÜRKİYE, BARIŞ İSTEYENLER İÇİN EN GÜVENİLİR ORTAKTIR"
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, şu sözleri sarf etti:
Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir.
Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır.
Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış