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    Ömer Tuğrul İnançer'e veda

    Ömer Tuğrul İnançer'e veda

    76 yaşında hayatını kaybeden yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:17
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    Dün gece saatlerinde İstanbul’da hayatını kaybeden 76 yaşındaki yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.

    2 kilometre omuzlarda taşındı

    İnançer'in cenazesi, Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.

    Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katıldı

    Cenaze daha sonra Fatih Camii'ne getirildi.

    Buradaki törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

    Kılınan namazın ardından İnançer için bir dua da Cumhurbaşkanı Erdoğan okudu.

    Ömer Tuğrul İnançer'e veda VİDEO


    "Buradan dönüş yok"

    Duanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Buradan dönüş yok. Hepimiz de bunun hazırlığında içinde olmamız gerekiyor. Millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamızı tanıdım tanıyalı böyle bildim." dedi.

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