Omurilik soğanı nedir, ne işe yarar? Kim Milyoner Olmak İster omurilik soğanı sorusu..

Omurilik soğanı nedir, ne işe yarar? Kim Milyoner Olmak İster omurilik soğanı sorusu..

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorunun cevabı olan omurilik soğanının bir doktor tarafından yanlış bilinmesi büyük tepki çekti. Vatandaşlar omurilik soğanı nedir? sorusunu araştırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya son bölümde ‘Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?’ sorusu soruldu.

Joker hakkını kullanan yarışmacının aradığı doktor omurilik sarımsağı diyerek yanlış cevap verince sosyal medyada viral oldu.

Cevabı omurilik soğanı olan sorunun detayları merak edilmeye başladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun yanıtı dalga konusu oldu VİDEO

Yarışmadaki soru üzerine omurilik soğanı nedir, ne işe yarar? soruları en sık araştırılan konular arasına girdi.

İşte omurilik soğanı hakkında bilgiler..

OMURİLİK SOĞANI NEDİR?

Sinir sistemi ile beraber iç salgı bezleri olarak denetleyici ve düzenleyici sistemler birbirinden ayrılır. Bu konuda aynı zamanda sinir sistemi kendi içinde de kategoriye ayrılmaktadır.

– Beyin

– Beyincik

– Omurilik soğanı

– Omurilik

Omurilik soğanı, beyin ile omurilik arasında yer alır. Böylece beyin ve diğer organlarımız arasındaki bağlantıyı sağlar. Beyne giren bütün sinirler omurilik soğanından geçer.

OMURİLİK SOĞANI NE İŞE YARAR?

Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrol eder.

Ayrıca burada, kortikospinal yolun parçası olarak beynin sağ lobundan gelen motor sinirlerin çoğunluğu vücudun sol kısmına, sol lobundan gelen sinirler sağ kısmına gönderilir.

Solunum, dolanım, sindirim ve boşaltım sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.