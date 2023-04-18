Önder Aksakal: Deniz Gezmiş yaşasaydı Erdoğan'a oy verirdi Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Deniz Gezmiş'in tam bağımsızlık için mücadele ettiğini ve ABD karşıtı olduğunu vurgulayarak "Onlar bugün olsaydı, Erdoğan'a oy verirdi" dedi.

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Kritik seçimlere 26 gün kala siyasette hareketlilik sürüyor...

Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan son partilerden biri de DSP oldu.

Bu gelişmeyle sol kesimden büyük tepki toplayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Haber Global'de Buket Aydın'ın programına katıldı.

Aksal burada Cumhur İttifakı'nı neden tercih ettiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Deniz Gezmiş yaşasaydı Erdoğan'a oy verirdi"

Daha önce "Bülent Ecevit yaşasaydı, Erdoğan'a oy verirdi" diyen Aksakal, bu kez aynı ifadeleri Deniz Gezmiş için söyledi:

Deniz Gezmiş'ler 3 fidan asıldı, işte şurada 10 gün sonra onları bir kez daha saygıyla anacağız, önlerinde saygıyla eğileceğiz. Neden? Çünkü onlar da tam bağımsız Türkiye için canlarını feda ettiler, onlar da solcuydu. Ama ben inanıyorum o emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler, bugünkü seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirlerdi. Çünkü onlar Amerikan karşıtıydı. Bugün Erdoğan, Amerikan karşıtıdır, DSP Amerikan karşıtıdır. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu.

"Millet İttifakı'nın kurucusu ABD, taşeronu PKK, destekçisi FETÖ"

Şimdiki Millet İttifakı'nın yapısına bir bakın. Kurucusu ve organizatörü Amerika, taşeronu HDP ve PKK, onu alkışlayan ve iktidara gelmesi için destekleyen 15 Temmuz darbe girişimini yapmaya kalkışan FETÖ terör örgütünün hainleridir. Şimdi Deniz Gezmiş'i bunların yanına koyabilir misiniz siz?!

"DSP sol partidir, Amerika neredeyse DSP onun karşısında"