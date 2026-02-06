Önümüzdeki günlerde yurtta sıcaklıklar yükselecek: Yağışlar devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları görülecek.

Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 3-5 derece artması bekleniyor.

Yağışlar ise özellikle batı ve güney bölgelerde yoğunlaşırken, iç ve doğu kesimlerde daha sınırlı kalıyor.

YAĞIŞLI BİR GÜN GEÇECEK

Bugün ülkenin batı ve güney kesimleri ağırlıklı yağışlı.

İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde parçalı bulutlu, doğu kesimlerde daha az yağışlı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da nispeten daha kuru ve yüksek sıcaklıklar hakim.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında da yağışlı bir hava öngörülüyor.

Doğu bölgelerde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ederken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar görülebileceği düşünülüyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Pazar günü yağışlar batıdan doğuya doğru azalması, ancak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde devam etmesi bekleniyor.

Güneşli havanın hakim olacağı, özellikle güneyde sıcaklıkların 15-20 derece bandında kalacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR SAĞANAK ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK

Pazartesi günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Yağışların yer yer sağanak şeklinde Marmara, Ege ve Akdeniz'de görüleceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde daha kuru ve ılıman geçeceği öngörülüyor.

BATIDA YAĞIŞLAR ARTACAK

Salı günü yağışların yeniden batı kesimlerde artması bekleniyor.

Ancak genel olarak önceki günlere göre daha hafif olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

6 Şubat Cuma:

7 Şubat Cumartesi:

8 Şubat Pazar:

9 Şubat Pazartesi:

10 Şubat Salı: