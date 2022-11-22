Operasyonlar sonrası güvenli sınır hattı nereye kadar uzanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hava harekatının ardından kara operasyonuna yönelik verdiği mesajın ardından gözler güvenli sınır hattının nereye kadar çekileceğine çevrildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını imha etmek için Pençe-Kılıç operasyonunu başlattı.

Mehmetçik, kalkan jetler ve insansız hava araçlarıyla bölücü teröristlerin üstüne kabus gibi çöktü.

En az 184 teröristin öldürüldüğü açıklanırken İstiklal Caddesi ve Gaziantep'teki şehitlerimizin intikamı alındı.

Terör örgütünün üstüne bombalar yağdırıldı

Pençe-Kılıç operasyonunda Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde teröristlerin üzerine bombalar yağdırıldı.

Hava harekatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kara harekatının da sinyalini vermişti.

"Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil"

Erdoğan konuya ilişkin, "Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetlerinden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise düzenlenen programla Artvin'de bir etkinliğe katıldı.

"Güvenlik çizgisini çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz"

Erdoğan sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için üzerimize düşeni yerine getirdik. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek hakkımızdır. Bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla teröristlerin ensesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin kökünü kazıyacağız

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarıyla güvenli sınır hattı Ayn İsa'ya kadar ulaştı

Bilindiği üzere Zeytin Dalı harekatıyla, Suriye'nin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıf'at bölgelerine operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonlarla güvenli sınır hattı Ayn İsa'ya kadar ulaştı.

Düzenlenen operasyonla güvenli bölge sınır hattı Tel Rıf'at'a kadar çekilmişti.

Zeytin Dalı harekatının yanı sıra Barış Pınarı operasyonuyla birlikte de güvenli sınır hattı Tel Rıf'at ile Menbic'den 30 kilometre uzağa çekildi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler güvenli sınır hattının nereye kadar uzatılacağına çevrildi.