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- Optimar'ın son genel geçim anketi
Optimar'ın son genel geçim anketi
Bu pazar genel seçim olsa anketinde AK Parti yüzde 39,1 oy oranı ile CHP'ye 15 puan fark atarken, İyi Parti ise yüzde 9,5 oy oranı ile baraj altında kaldı.
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 09:02
- Güncelleme : 03.06.2021 - 09:34
Kamuoyu araştırma şirketleri, muhalefetten gelen 'erken seçim' çağrıları üzerine çalışmalarını sürüdürüyor.
Son olarak Optimar Araştırma, 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket gerçekleştirdi.
"Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar yüzde 39,1 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.
AYRINTILI OY ORANLARI
AK PARTİ: Yüzde 39,1
CHP: Yüzde 24,8
MHP: Yüzde 10,4
HDP: Yüzde 10,3
İYİ PARTİ: Yüzde 9,5
MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 1,4
DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,1
TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: YÜZDE 1,1
GELECEK PARTİSİ: YÜZDE 0,1
YENİDEN REFAH PARTİSİ: YÜZDE 0,2
SAADET PARTİSİ: YÜZDE 0,5
VATAN PARTİSİ: YÜZDE 4
BBP: Yüzde 0,5
DİĞER: YÜZDE 0,7