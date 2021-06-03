Haberler

Gündem Haberleri

Optimar'ın son genel geçim anketi

Optimar'ın son genel geçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa anketinde AK Parti yüzde 39,1 oy oranı ile CHP'ye 15 puan fark atarken, İyi Parti ise yüzde 9,5 oy oranı ile baraj altında kaldı.