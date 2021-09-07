Euro
9.8328
-0.03%
Dolar
8.2746
-0.02%
Altın
484.37
-0.22%
Borsa
1.475
0%
Bitcoin
434.752
1.98%
EXEN Coin
25.15
0.19%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu

    Canlı yayında Onur Erim'in Cumhurbaşkanı adayından beklentileri açıkladığı sırada, yorumculardan İhsan Aktaş ve Oral Çalışlar uyuyakaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu

    Saati fark etmeksizin televizyonda yayınlanan tartışma programına katılan konuklar, kimi zaman uzun saatler süren programlarda değerlendirmelerde bulunuyor.

    NTV canlı yayınındaki bir tartışma programında da konukların yorgun halleri yüzlerine yansıdı.

    İhsan Aktaş, Onur Erim ve Oral Çalışlar'ın değerlendirme yaptığı televizyon programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı tanımı değerlendirildi.

    2 KONUK UYUYAKALDI

    Onur Erim'in, "Kemal Bey neredeyse bir Süperman'den bahsediyor." ifadeleriyle yaptığı açıklamaları sırasında Oral Çalışlar'ın uyuklar hali ve İhsan Aktaş'ın gözlerinin kapanması dikkat çekti.

    Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu VİDEO

    Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu #1

    SUNUCU ARA VERİNCE KENDİLERİNE GELDİLER

    Sunucu Seda Öğretir'in reklam arasına gireceğini açıklamasıyla kendilerine gelen Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş'ın uyurken kameraya yansımaları, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

    Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu #2

    Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir