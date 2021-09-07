Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu

Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu

Canlı yayında Onur Erim'in Cumhurbaşkanı adayından beklentileri açıkladığı sırada, yorumculardan İhsan Aktaş ve Oral Çalışlar uyuyakaldı.

Saati fark etmeksizin televizyonda yayınlanan tartışma programına katılan konuklar, kimi zaman uzun saatler süren programlarda değerlendirmelerde bulunuyor.

NTV canlı yayınındaki bir tartışma programında da konukların yorgun halleri yüzlerine yansıdı.

İhsan Aktaş, Onur Erim ve Oral Çalışlar'ın değerlendirme yaptığı televizyon programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı tanımı değerlendirildi.

2 KONUK UYUYAKALDI

Onur Erim'in, "Kemal Bey neredeyse bir Süperman'den bahsediyor." ifadeleriyle yaptığı açıklamaları sırasında Oral Çalışlar'ın uyuklar hali ve İhsan Aktaş'ın gözlerinin kapanması dikkat çekti.

Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş, canlı yayında uyudu VİDEO



SUNUCU ARA VERİNCE KENDİLERİNE GELDİLER

Sunucu Seda Öğretir'in reklam arasına gireceğini açıklamasıyla kendilerine gelen Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş'ın uyurken kameraya yansımaları, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.