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    ORC Araştırma'nın genel seçim anketi: AK Parti zirvede

    ORC Araştırma, İstanbul'un 3 bölgesinde gerçekleştirdiği son seçim anketini açıkladı. Zirvede yüzde 33,1’lik oy oranıyla AK Parti yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:05
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    ORC Araştırma'nın genel seçim anketi: AK Parti zirvede

    2023'e doğru seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

    Son olarak 2018'de yapılan seçimleri doğru bilen ORC Araştırma, İstanbul'u baz alarak kapsamlı bir seçim anketi yaptı.

    3 bölgede 7 bin 100 kişiyle yapıldı

    13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul’un 3 Bölgesinde toplam 7 bin 100 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı.

    AK Parti yine zirvede

    Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,1 oldu.

    CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İyi Parti'nin oy oranının yüzde 17,5 olduğu görüldü.

    MHP ve HDP'de düşüş

    HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.

    MHP'den sonra en çok oy alan parti ise DEVA Partisi oldu.

    Saadet ve Gelecek Partileri aynı oranda kaldı

    DEVA Partisi yüzde 1,4 oy alırken Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de yüzde 1,1'lik oy oranında kaldı.

    Bu partilerin ardından Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7, Demokrat Parti ise yüzde 0,5'te kaldı.

    Diğer partilerin de yüzde 1,2'lik oy aldığı görüldü.

    ORC Araştırma nın genel seçim anketi: AK Parti zirvede #1


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