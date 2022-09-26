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    ORC'nin eylül ayı genel seçim anketi

    ORC'nin eylül ayı genel seçim anketi

    ORC'nin son genel seçim anketinde AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP 24,8 ile ikinci parti oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 15:56
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    Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

    Seçime 1 yıldan kısa bir süre kala partiler seçim için sahaya inerken toplumun gündeminde de seçimler büyük bir yer tutuyor.

    Bu kapsamda araştırma şirketleri de halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

    ORC araştırma şirketi de eylül yoklamasını yayınladı.

    Katılımcılara o bilindik "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

    AK Parti yüzde 30,6

    Anketin sonucuna göre AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer aldı.

    CHP ise katılımcıların yüzde 24,8'inin onayılı alırken İyi Parti yüzde 19,4'te kaldı.

    Ankette diğer partiler şu şekilde sıralandı;

    HDP: 7,1
    MHP: 6
    Gelecek Partisi: 2,6
    DEVA: 2
    TDP: 1,8
    BBP: 1,8
    BTP: 1,7
    Diğer: 2,2

    ORC nin eylül ayı genel seçim anketi #1


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