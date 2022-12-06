8 farklı noktadan ulaşımın sağlanacağı şehir hastanesi bölge halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Cemal Mert isimli vatandaş, "Bize hizmet verenlerin başımızın üzerinde yeri var" dedi.

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan şehir hastaneleri inşaatları yurdun birçok noktasında devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, hizmetleriyle ön plana çıkarken yapımı devam eden hastaneler de hızla yükseliyor.

Bölgedeki hastane sorunu çözüme kavuşacak

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Ordu'da yükseliyor.

Bölgenin en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

İnşaat çalışmaları yüzde 50 tamamlandı

Öte yandan çevre illerdeki hastanelerin de yükleri hafifleyecek.

Son olarak 900 yatak kapasiteli hastanenin kaba inşatı yüzde 50 oranında tamamlandı.

Yapım aşamasına 2021 yılının Mart ayında başlanan hastanenin, 2 yıl gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 50 tamamlandı VİDEO



8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak

Ayrıca Ordu Şehir Hastanesi’ne 8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar tamamlandı.

"Bize hizmet verenlerin başımızın üzerinde yeri var"

Cemal Mert isimli vatandaş, Ordu’da geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu belirterek, “Biz hastanenin tamamlanmasına seviniriz. Bize hizmet verenlerin başımızın üzerinde yeri var. Bu hastaneye çok ihtiyaç vardı, yapanlardan Allah razı olsun.” dedi.

"Böyle bir hastanenin şehrimize kazandırıldığı için memnunuz"

Ordu Şehir Hastanesi’nin bölge için çok faydalı olacağını düşündüklerini söyleyen Ali Fuat Karaman isimli vatandaş, “Bence çok büyük bir ihtiyaçtı. Böyle bir hastanenin şehrimize kazandırıldığı için memnunuz. Diğer hastanelerin yükü büyük oranda kalkacak, diğer iller de faydalanacak. Her taraftan vasıta ile ulaşılabilecek bir konumda olduğu için insanlar zorluk çekmeyecekler. Yapanlardan Allah razı oldun.” şeklinde konuştu.