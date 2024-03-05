Drift tutkunları cezaya doymuyor.
Hemen her gün trafikte drift atarak tehlike saçan magandaları görüyoruz.
Bu sefer driftin adresi asker uğurlaması yapılan Ordu oldu.
Ünye ilçesinde drift yapıldığı ihbarını alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Drift yapan sürücüler tespit edildi
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden bir grup gencin asker eğlencesi adı altında M.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ve M.K. yönetimindeki otomobille drift yaptıklarını tespit etti.
64 bin 466 TL ceza kesildi
Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücülere çeşitli maddelerden toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi.
O anlar kameraya yansıdı
Sürücüler, arkadaşlarına düzenledikleri asker eğlencesinde yaptıkları drift görüntülerini ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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