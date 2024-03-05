Ordu'da asker eğlencesinde drift yapan sürücülere ceza yağdı Asker eğlencesinde drift yapan şahıslar çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak toplamda 64 bin 466 TL para cezası uygulandı.

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İHA

Drift tutkunları cezaya doymuyor.

Hemen her gün trafikte drift atarak tehlike saçan magandaları görüyoruz.

Bu sefer driftin adresi asker uğurlaması yapılan Ordu oldu.

Ünye ilçesinde drift yapıldığı ihbarını alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Drift yapan sürücüler tespit edildi

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden bir grup gencin asker eğlencesi adı altında M.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ve M.K. yönetimindeki otomobille drift yaptıklarını tespit etti.

64 bin 466 TL ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücülere çeşitli maddelerden toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi.

O anlar kameraya yansıdı

Sürücüler, arkadaşlarına düzenledikleri asker eğlencesinde yaptıkları drift görüntülerini ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)