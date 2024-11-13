Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Başıboş sokak köpeği tehlikesi sürüyor.

Türkiye'de kronik bir sorun haline gelen başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa, Meclis'ten geçti.

Buna göre belediyelerin, sahipsiz köpekler için önlem alması ve sokakları temizlemesi gerekiyor.

Ancak Ordu'nun Altınordu ilçesinde başıboş sokak köpekleri, bir vatandaşı daha canından ediyordu.

AKRABA ZİYARETİ KABUSA DÖNDÜ

İlçenin Karapınar Mahallesi'nde iki gün önce akraba ziyaretinden dönen 70 yaşındaki Hüsnü Kabataş, evinin bulunduğu sokakta sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

İKİ BACAĞINDAN DA YARALANDI

Saldırı sonucu iki bacağından yaralanan Kabataş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabataş, yaralarına müdahale ve ilk doz kuduz aşısının ardından taburcu edildi.

"HER GÜN KUDUZ İĞNESİ OLUYORUM"

Evinde istirahat eden Hüsnü Kabataş, bir anda saldıran köpeğin iki bacağını da ısırdığını söyledi.

Sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu belirten Kabataş, her gün hastaneye giderek kuduz iğnesi vurulmaya devam ettiğini anlattı.

Kabataş, Altınordu ilçesinde sokakta çok sayıda köpek olduğunu, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.