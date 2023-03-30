Ordu'da fındık üretimi! Zirai don tehlikesi altında Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karadeniz'in orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler, zirai don tehlikesine karşı endişeli.

İHA

Türkiye doğal afetlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremler, sel felaketi ve son günlerce mevsim normalleri altına düşen soğuk havalar.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlar meyve açmaya başladı.

Öte yandan mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığı, yağmur ve kar yağışlarına sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ilde soğuyan havalara karşılık uyarı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de etkili oldu.

Fındık tarlaları kar altında

Ordu'da orta ve yüksek kesimlerde de çiçek açan fındık dalları yağ nedeniyle kar altında kaldı.

Üreticiler tedirgin

Etkili olan kar yağışı sonrası bahçelerinde mahsullerini kontrole giden üreticiler, tedirgin olduklarını belirtti.

"Sıcaklık sıfırın altına düştü, umarım zirai don yaşanmaz"

Mart aylarının son günlerinde etkili olan kar yağışının üreticileri tedirgin ettiğini söyleyen fındık üreticisi Murat Serin şöyle konuştu:

Kar yağışı sonrası bahçelerimize gelerek kontroller yapmaya başladık. Sıcaklık sıfırın altına düştü, umarım zirai don yaşanmaz.



Mart ayında yağan kar biz üreticileri endişe içine soktu. Üzücü bir hadise yaşanmaması için dua ediyoruz.

"Kendimizce önlemler aldık"

Bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve buna bağlı olarak fındık bahçelerinde don nöbeti tuttuklarını ifade eden üretici Tuğrul Hamzaçebioğlu ise şunları ifade etti: