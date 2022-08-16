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    Ordulu gurbetçinin fındık işçisi tepkisi

    Ordu'da bir gurbetçi, aracının arkasına iş bulamamaktan yakınanlara ithafen "Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok" yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 19:02
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    Ordulu gurbetçinin fındık işçisi tepkisi

    Fiyat artışlarının oluşturduğu enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu...

    Enerji fiyatlarının artması, ham maddeye ulaşımın zorlaşması, tedarik zincirlerinde sorun yaşanması, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlik, yaptırım ve tehditler ile pandemi dönemi gibi etmenler fiyat artışlarını körüklüyor.

    Faiz ve enflasyonu 2023'ün ilk aylarında düşüreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlara yapılan zam ve bazı ürünlere yapılan indirimlerle bu durumun önüne geçti..

    Ancak bazı kesimler, hayat pahalılığından ve iş bulamamaktan yakınmaya devam ediyor.

    Bu duruma Ordu'da bir gurbetçinin verdiği tepki dikkat çekti.

    "Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok"

    Gurbetçinin aracının arkasına yazdığı "İş yok açım diyenler, fındıkta eleman yok. Günlük 350 TL, Çuvalcı 700 TL. Şikayet çok çalışan yok. 2023 RTE" ifadeler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ordulu gurbetçinin fındık işçisi tepkisi #1


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