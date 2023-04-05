Örgüt propagandası yaparak cezaevine giren HDP'li İdris Baluken infazını tamamladı

ensonhaber.com
HDP'nin eski Diyarbakır milletvekili İdris Baluken, 2016 yılında gözaltına alındı.
3 Kasım tarihinde HDP Ankara genel merkez binasında gözaltına alınan Baluken, Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım'da tutuklandı.
Baluken'in tutuklanma suçları ise şu şekilde;
-Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası,
-Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek,
-Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak.
Cezaevinden çıktı
İnfazını tamamlayan HDP’nin Diyarbakır eski milletvekili İdris Baluken, cezaevinden çıktı.
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, Twitter’dan Baluken’in cezaevinden çıktığını, “Aramıza hoş geldin” paylaşımıyla duyurdu.