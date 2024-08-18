Orman yangını provokasyonu yapan hesaplar için işlem başlatıldı İçişleri Bakanı Yerlikaya, orman yangınları üzerinden provokasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bu süreçte sosyal medyada provokasyon için fırsat kollayanlar da güvenlik güçlerinin takibinde.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınları üzerinden provokasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

20 HESAP İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: