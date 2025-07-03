Orman yangınlarından etkilenen afetzedelere toplam 21,6 milyon TL yardım ödemesi yapıldı

Yurtta, çeşitli sebeplerden birçok bölgede çıkan orman yangınlarında, çok sayıda iş yeri ve konut da zarar gördü.

Can kaybı olmaması, yüreklere su serperken afetzede vatandaşlar, maddi ve manevi zarara uğrayarak mağduriyet yaşadı.

"TOPLAM 21 MİLYON 603 BİN TL ÖDEME YAPILMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, mağdur vatandaşlara yapılan desteklerin detaylarını aktardı.

İzmir, Bilecik, Manisa olmak üzere, 3 ilde toplamda 21 milyon 603 bin TL yardım ödemesi yapıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu sözleri kullandı:

Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında: İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 TL, Bilecik İlimiz için 5 milyon 74 bin TL Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapılmıştır.

"KONTEYNER YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULDU"

Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerler içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.



30 Haziran 2025 Pazartesi günü Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır.

"ALLAH HER TÜRLÜ FELAKETTEN ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN"