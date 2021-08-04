Türkiye’nin en önemli turizm noktalarında çıkan orman yangınlarının uydudan görüntüleri yayınlandı. Ortaya çıkan manzara tahribatı ortaya koydu.

Türkiye'nin ciğerleri 1 haftada adeta söndü...

Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları can ve mal kayıpları beraberinde getirdi, doğayı talan etti.

DOĞADAKİ TAHRİBAT UYDUDA

Sadece Son 6 günde 152 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde ise 11 yangın sürüyor.

Yangınlar sonrası doğadaki tahribat uyduya şu şekilde yansıdı:

MARMARİS - ÖNCESİ

Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde aşağıdaki gibiydi.

MARMARİS - SONRASI

Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.

MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ

Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.

MAZIKÖY - ÇÖKERTME - SONRASI

Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde iki bölgeyi kaplayan ormanlar yerini büyük ölçüde kahverengi alana bıraktı. Uydu görüntüsünün alındığı tarihte devam eden yangınları da görmek mümkün.

AYDINCIK - ÖNCESİ

Yangınların ilk görüldüğü yerler arasında Mersin'in Aydıncık ilçesi bulunuyordu. İlçenin 27 Temmuz tarihindeki uydu görüntülerinde ormanlarında tahribat görülmüyor.

AYDINCIK - SONRASI

Sönen yangının ardından ormanda geniş bir alan tahrip oldu. 3 Ağustos tarihli görüntüde tahribatı görmek mümkün.

GÜNDOĞMUŞ - ÖNCESİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin 27 Temmuz tarihine ait uydu görüntüsü.

GÜNDOĞMUŞ - SONRASI

1 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ilçedeki yangın görülüyor.

KÖYCEĞİZ - ÖNCESİ

Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde ait 1 Ağustos tarihli uydu görüntüsü.

KÖYCEĞİZ - SONRASI

2 Ağustos'taki görüntüde bölgedeki orman yangını görülüyor.

MANAVGAT - ÖNCESİ

Ve yangınların startının verildiği nokta Manavgat... Antalya'nın gözde ilçesinin sadece 10 gün öncesi görüntüleri bu şekilde...

MANAVGAT - SONRASI

Tarihler 30 Temmuz'u gösterdiğinde de Manavgat, bu hale dönüşüyor.