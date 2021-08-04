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    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri

    Türkiye’nin en önemli turizm noktalarında çıkan orman yangınlarının uydudan görüntüleri yayınlandı. Ortaya çıkan manzara tahribatı ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 14:58
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    Türkiye'nin ciğerleri 1 haftada adeta söndü...

    Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları can ve mal kayıpları beraberinde getirdi, doğayı talan etti.

    DOĞADAKİ TAHRİBAT UYDUDA

    Sadece Son 6 günde 152 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde ise 11 yangın sürüyor.

    Yangınlar sonrası doğadaki tahribat uyduya şu şekilde yansıdı:

    MARMARİS - ÖNCESİ

    Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde aşağıdaki gibiydi.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #1

    MARMARİS - SONRASI

    Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #2

    MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ

    Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #3

    MAZIKÖY - ÇÖKERTME - SONRASI

    Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde iki bölgeyi kaplayan ormanlar yerini büyük ölçüde kahverengi alana bıraktı. Uydu görüntüsünün alındığı tarihte devam eden yangınları da görmek mümkün.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #4

    AYDINCIK - ÖNCESİ

    Yangınların ilk görüldüğü yerler arasında Mersin'in Aydıncık ilçesi bulunuyordu. İlçenin 27 Temmuz tarihindeki uydu görüntülerinde ormanlarında tahribat görülmüyor.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #5

    AYDINCIK - SONRASI

    Sönen yangının ardından ormanda geniş bir alan tahrip oldu. 3 Ağustos tarihli görüntüde tahribatı görmek mümkün.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #6

    GÜNDOĞMUŞ - ÖNCESİ

    Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin 27 Temmuz tarihine ait uydu görüntüsü.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #7

    GÜNDOĞMUŞ - SONRASI

    1 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ilçedeki yangın görülüyor.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #8

    KÖYCEĞİZ - ÖNCESİ

    Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde ait 1 Ağustos tarihli uydu görüntüsü.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #9

    KÖYCEĞİZ - SONRASI

    2 Ağustos'taki görüntüde bölgedeki orman yangını görülüyor.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #10

    MANAVGAT - ÖNCESİ

    Ve yangınların startının verildiği nokta Manavgat... Antalya'nın gözde ilçesinin sadece 10 gün öncesi görüntüleri bu şekilde...

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #11

    MANAVGAT - SONRASI

    Tarihler 30 Temmuz'u gösterdiğinde de Manavgat, bu hale dönüşüyor.

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #12

    Orman yangınlarının uydudan görüntüleri #13

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