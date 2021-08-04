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Orman yangınlarının uydudan görüntüleri
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 14:58
Türkiye'nin ciğerleri 1 haftada adeta söndü...
Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları can ve mal kayıpları beraberinde getirdi, doğayı talan etti.
DOĞADAKİ TAHRİBAT UYDUDA
Sadece Son 6 günde 152 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde ise 11 yangın sürüyor.
Yangınlar sonrası doğadaki tahribat uyduya şu şekilde yansıdı:
MARMARİS - ÖNCESİ
Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde aşağıdaki gibiydi.
MARMARİS - SONRASI
Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.
MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ
Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.
MAZIKÖY - ÇÖKERTME - SONRASI
Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde iki bölgeyi kaplayan ormanlar yerini büyük ölçüde kahverengi alana bıraktı. Uydu görüntüsünün alındığı tarihte devam eden yangınları da görmek mümkün.
AYDINCIK - ÖNCESİ
Yangınların ilk görüldüğü yerler arasında Mersin'in Aydıncık ilçesi bulunuyordu. İlçenin 27 Temmuz tarihindeki uydu görüntülerinde ormanlarında tahribat görülmüyor.
AYDINCIK - SONRASI
Sönen yangının ardından ormanda geniş bir alan tahrip oldu. 3 Ağustos tarihli görüntüde tahribatı görmek mümkün.
GÜNDOĞMUŞ - ÖNCESİ
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin 27 Temmuz tarihine ait uydu görüntüsü.
GÜNDOĞMUŞ - SONRASI
1 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ilçedeki yangın görülüyor.
KÖYCEĞİZ - ÖNCESİ
Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde ait 1 Ağustos tarihli uydu görüntüsü.
KÖYCEĞİZ - SONRASI
2 Ağustos'taki görüntüde bölgedeki orman yangını görülüyor.
MANAVGAT - ÖNCESİ
Ve yangınların startının verildiği nokta Manavgat... Antalya'nın gözde ilçesinin sadece 10 gün öncesi görüntüleri bu şekilde...
MANAVGAT - SONRASI
Tarihler 30 Temmuz'u gösterdiğinde de Manavgat, bu hale dönüşüyor.