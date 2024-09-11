Ormanlardaki kaçak yapılar doğrudan yıkılacak Resmi Gazete kararıyla ormanlarda kaçak bir biçimde inşa edilen tesis ve binalar yıkılacak, ekilen ve dikilen yerlerin mahsullerine hiçbir karar gerekmeden el konulacak.

Haber Merkezi

Türkiye'de kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor...



Mücadelede son karar ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından geldi.



Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre; devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine hiçbir karara gerek olmaksızın el konulacak, yıkılmak ve sökülmek suretiyle ortadan kaldırılacak.

MASRAFLAR TAHSİL EDİLECEK

Orman kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğine göre ise, bu tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek.

YIKIM İÇİN SAVCILIĞA BİLGİ VERMEK YETERLİ

Açma, işgal ve faydalanma ile dikim ve ekim yapılmak suretiyle işlenen suçlarda, suça konu fiilin başlangıcından itibaren Cumhuriyet savcısına bilgi vermek suretiyle olaya müdahale edilecek.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ UYGUN GÖRÜRSE TESİSLER KULLANILACAK

İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesise inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılması veya ortadan kaldırılma esas olacak.

Ancak söz konusu yapı ve tesisler, ihtiyaç görüldüğü takdirde orman kanunu kapsamında ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek.