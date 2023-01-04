Orta gelirli kime denir? Kimler orta gelirli sayılır? Türkiye'de orta gelir 2023

Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasına ilişkin detaylar açıklanırken "orta gelirli kimdir" merak edildi. Peki orta gelirli kime denir? Orta gelir ne kadardır?

Hazine Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü yeni konut projesi "orta gelirli"lere hitap ediyor.

Yeni konut projesi çerçevesinde, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yapıldığını belirtmişti.

"Mortgage" benzeri bir sistem ile orta gelir sahibi vatandaşların düşük faiz ve geniş taksit imkanıyla ev sahibi olması sağlanacak. Bu kapsamda projeye başvuruda bulunmak isteyenler detayları sorguluyor.

Bahsi geçen "orta gelir" kavramı ise merak konusu oldu. Kimler orta gelirli sayılır? Orta gelirli kime denir? Orta gelir ne kadar 2023? İşte ayrıntılar...

Orta gelirli kime denir?

Orta gelirli sınıfın tanımı, ekonomik durumları ve yaşam refahı düzeyine göre ülkeden ülkeye değişmektedir.

Orta sınıfı, iflas etmeden veya devlet yardımı almadan ekonomik şartlarla başa çıkabilenler olarak tanımlayabiliriz.

Geliri giderine yetebilen, elzem ihtiyaçlarını karşılayabilen, kısmen hedonist tüketime bütçe ayırabilen ancak fazlasına çıkamayan ailelere orta gelirli denir.

Gelirleri günde 11 ile 110 dolar arasında değişenler kesim "orta gelirli" olarak adlandırılabilir.

Türkiye'de orta gelir kaç TL 2023?

Gelir sınıfı, hane halkının (anne, baba ve çalışan çocuklar dahil eve giren aylık kazanç) ortalamasına göre belirleniyor.

2020 yılı için aylık hane halkı geliri 5.500 TL ve üzerine olanlar orta gelir grubu sayılıyor ve bu kişiler alt gelir grubu konutlarına başvuruda bulunamamıştı.

2023 yılı için konut başvuru detayları ise bugün açıklanacak.