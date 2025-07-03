Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali deniz sahasında yürüttüğü sismik faaliyetleri başarıyla tamamlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin İstanbul Boğazı'nı geçişi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.

9 AY SONRA MAVİ VATAN'A DÖNDÜ

Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi, 6 Haziran'da sona erdi.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan gemi, 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

YARIN FİLYOS LİMANI'NA DEMİRLENECEK

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı.

Çanakkale Boğazı'nı dün geçen Oruç Reis'in, boğaz geçişlerinin ardından yarın Filyos Limanı'na demirlemesi öngörülüyor.

BİR SONRAKİ GÖREVİNE HAZIRLANACAK

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik ediyor.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

İKİ VE ÜÇ BOYUTLU SİSMİK ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ YÜRÜTEBİLİYOR

Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyette bulunuyor.

Ayrıca 87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip olan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütebiliyor.