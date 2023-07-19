Osman Aşkın Bak: 300 bin depremzedeyi yurtlarımızda misafir ettik Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremin ilk anından itibaren 300 bini aşkın depremzedenin KYK yurtlarından faydalandığını ifade etti.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aylar geçti.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce vatandaş da evsiz kaldı.

Evsiz kalan vatandaşların yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek oldu.

KYK yurtlarına yerleştirildiler

Afet bölgesinde evleri hasar gören vatandaşlar, çeşitli illerdeki KYK yurtlarına yerleştirildiler.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu.

Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

"300 bin depremzedeyi yurtlarımızda misafir ettik"

Kredi Yurtlar Kurumu’nun deprem, sel ve yangın gibi afetlerde önemli görev üstlenerek vatandaşları misafir ettiğini ifade eden Bakan Bak şunları kaydetti:

Kredi Yurtlar Kurumu’muz pandemi sürecinde 140 bin vatandaşımıza önemli görev yaptı. Afette yangında sel baskınlarında yurtlarımız görev aldı. Çanakkale deki yangında yine vatandaşlarımızı yurtlarımıza aldık. Bartın ve civar illerde çalışan kamu personellerimiz vatandaşlarımız gene bizim yurtlarımızda yer aldı. Eğitim döneminde öğrencilerimizin hizmetinde diğer dönemde de milletimizin hizmetinde. Deprem sürecinde de bizim yurtlarımıza 300 bine yakın vatandaşımızı misafir etmişiz. Şu anda da yaklaşık 60 bine yakın vatandaşımız Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarımızda misafirimiz. Yüksek Öğretim Kurumu’nun eğitim süreci başlayacak bununla ilgili de geldik ve Kahramanmaraş’ımızda 3 tane yurdumuz hasarlı. Kapasitemizde bazı sorunları konuşmaya ve yenir yurtlar yapmak, yeni alanlara bakıyoruz. Üniversitemizin yetkilileri ile görüştük. Spor tesislerimiz malumunuz deprem illerinde sahalarımız hem konteyner, hem de çadır kentler için önemli bir güvenli toplanma alanı olarak kuruldu. Spor salonlarımızda vatandaşlarımızı misafir ettik o zor günlerde, soğuk günlerde. Lojistik olarak kullanıldı, gelen malzemelerin depolanmasında dağıtılmasında pek çoğunda sosyal market olarak kullanılmasında pek çok tesisimizi milletimizin emrine verdik.

"Daha iyisini, güzelini ve modernini yaparak bölgeye hizmet edeceğiz"

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak şöyle devam etti: