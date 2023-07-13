Osman Aşkın Bak açıkladı! Gençlere ücretsiz Müzekart GNS verilecek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz “Müzekart GNS” verileceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi güzellikleriyle ev sahipliği yapan müzelerle ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin yararlanması adına çalışmalarını hayata geçiriyor.

Tüm şehirlerden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla yapılan çalışamalarla gençler yeni yerler keşfediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini duyurdu.

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