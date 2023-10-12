Osman Aşkın Bak duyurdu! GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını ifade etti.

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Kredi ve burs almak isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi.

Konuya ilişkin haberi Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bak paylaşımında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını belirtti.

Son başvuru 19 Ekim'de

Öğrencilerin burs başvuruları, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Öte yandan başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

"Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız"

Bakan Bak şu ifadelere yer verdi:

Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı!Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.

Bilgileri eksiksik girmek gerekiyor

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, öğrenim bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi önem taşıyor.

Bu kapsamda yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.