Osman Aşkın Bak: Okul sporlarında öğrencilerimiz başarı hikayesi yazacak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan’da düzenlenecek ISF Futsal Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan milli sporcularu tebrik etti.

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Türkiye her alanda olduğu gibi spor alanında da başarıdan başarıya koşuyor.

Adını tüm dünyaya duyuran Türkiye bir başarıya daha imza attı.

Okul Sporları Futsal Milli Takımı, Sırbistan'da Türkiye'yi temsil edecek.

08 - 17 Ekim 2023 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Futsal Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Milli sporcular, son hazırlık kampını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

35 öğrenci Sırbistan'da mücadele edecek

Çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’a hareket edecek.

Futsal Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi, geçtiğimiz yıl okul sporlarında Türkiye Birincisi olan Özel Merter Final Anadolu Lisesi Kız ve Erkek takımları temsil edecek.

35 kişiden oluşan Okul Sporları kafilesi, yarın Sırbistan’a hareket edecek.

"Her öğrencimiz sporda bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahiptir"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, okul çağındaki her öğrencinin sporda bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bakan Bak milli sporculara Futsal Dünya Şampiyonasında başarı dileğinde bulundu.

"Çocuklarımıza imkan verildiğinde onların neleri başarabildiklerini hep birlikte izliyoruz"

Okul sporlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Bakan Bak, şunları ifade etti:

Okullarımız sayesinde çocuklarımız sporla buluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli öğretmenlerine, idarecilerine, antrenörlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum.



Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Okul çağındaki her öğrencimiz sporda bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahiptir.



Ailelerimiz çocuklarının elinden tutup tesislerimize getirdiğinde, çocuklarımıza imkan verildiğinde onların neleri başarabildiklerini hep birlikte izliyoruz. Farklı branşlarda milli sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanıyor.



Şimdi de Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da Futsal Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum, milli sporcularımızın bizleri gururlandıracak bir sonuç elde edeceklerine inanıyorum.

"Spor yapan çocuk disiplinli olur"

Çocukların spor aracılığıyla sosyalleşmesinin ve spor yapma alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu: